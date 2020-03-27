الخارجية الأمريكية: مقدونيا الشمالية تصبح عضوا رسميا في الناتو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن مقدونيا الشمالية أصبحت عضوا رسميا في الناتو، مشيرا إلى أنه سيتم رفع علمها لأول مرة في مقر الحلف، يوم 30 آذار/مارس.

وقال بومبيو في بيان، اليوم الجمعة: "تلقت الولايات المتحدة يوم في 27 آذار/مارس، صك الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي من جمهورية مقدونيا الشمالية، بصفتها الوصي على وثائق الانضمام، ما يجعل شمال مقدونيا الحليف الثلاثين لحلف شمال الأطلسي. وسيرفع علم مقدونيا الشمالية يوم 30 مارس لأول مرة فوق مقر الناتو".

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، فإن انضمام مقدونيا الشمالية يوضح أن أبواب الناتو مفتوحة للآخرين، الذين يريدون الانضمام إلى المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، أكد بومبيو أن الولايات المتحدة ستلتزم بنص ميثاق حلف شمال الأطلسي بشأن الدفاع الجماعي.

يذكر أن دخول مقدونيا الشمالية إلى الناتو أصبح ممكنًا بعد أن وقعت اليونان ومقدونيا اتفاقية في يونيو/حزيران 2018، حلت نزاعهما القديم حول اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة.

وصوّت نواب برلمان مقدونيا الشمالية، في وقت سابق، بالأغلبية لصالح المصادقة على الاتفاق بشأن العضوية في حلف شمال الأطلسي، وذلك خلال الجلسة العامة للجمعية التشريعية.

في سياق متصل، أعلنت روسيا، في السنوات الأخيرة، عن نشاط غير مسبوق للناتو على حدودها الغربية، حيث كشفت أن الحلف يوسع مبادراته ويصفها بأنها "ردع للعدوان الروسي"، مؤكدة أنها لا تشكل أي تهديد لأحد، إلا أنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.