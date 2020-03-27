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18:16 GMT27 مارس/ آذار 2020
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    سر لجوء الدول إلى "طائرات مستأجرة" لإجلاء رعاياها

    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
    العالم
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    تستخدم الدول "طائرات مستأجرة" من أجل إجلاء رعاياها من الدول المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

    لكن ما يشغل البعض، لماذا تستخدم الدول "طائرات مستأجرة" لإجلاء رعايا ولا تستخدم طائراتها الرسمية مثلا؟

    لكن قبل أن نجيب عن هذا السؤال ينبغي أن ندرك أولا ما هو مصطلح الطائرات المستأجرة؟

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    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    الطائرة المستأجرة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز": مصطلح شائع في عمليات النقل غير المنتظمة والذي يفرق بينها وبين الرحلات العادية، وهي طريقة السفر الأكثر شعبية وشيوعا في عالم الطيران التجاري والسياحي.

    رحلات الطيران المستأجرة هي عمليات نقل غير منتظمة تحدث بين الرحلات العادية. يمكن أن يكون منظم الرحلة المستأجرة إما عميل خاص أو شركة سفر، والتي تتفق مع شركة النقل الجوي وتحتفظ بالطائرة للرحلة على طريق معين.

    وبناءً على ذلك،  الطائرة المستأجرة "تشارتر"  في الأعمال التجارية، تكون بمثابة رحلة خاصة يصبح فيها العميل المستأجر الوحيد والمتكامل للطائرة لفترة معينة، بحيث يحدد العميل بنفسه توقيت قيام ومغادرة الرحلة وعمل مسارات وتعديلات المسار.

    هذا هو السبب في أن طائرة رجال الأعمال VIP شارتر مطلوبة كثيراً اليوم في بيئة الأعمال، لأنه في العالم الحديث، يعتبر الوقت من إحدى أهم القيم الرئيسية.

    كورونا والشارتر

    من جانبها، قالت صحيفة "الغارديان" إنه مع اندلاع أزمة كورونا، لم يكن أمام الدول بديل من استئجار الطائرات الشارتر السريعة، التي يمكن من خلالها الإجلاء السريع للرعايا من دون الالتزام ببرامج رحلات الطيران الاعتيادية.

    ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة، بدأ الطلاب الصينيون في دفع عشرات الآلاف من الدولارات لتنظيم رحلات خاصة للعودة إلى أوطانهم.

    وتسمح رحلات الطيران المستأجرة "الشارتر" بإمكانية عدم الالتزام بمسارات الطيران الاعتيادية، واعتماد رحلات أسرع للوصول إلى الهدف.

    ففي رحلات الطيران المستأجرة التي تطير من الولايات المتحدة إلى الصين، فيمكن أن تستفيد الرحلات من مسار أسرع من الطريق الأصلي الذي يستغرق 60 ساعة، بمسارات طيران أسرع فوق المحيط الهادئ.

    ويتدافع الطلاب الصينيون المقيمون في الولايات المتحدة للعودة إلى ديارهم حيث تتفوق العدوى الأمريكية على 50000 شخص في حين أن الحالات الجديدة في الصين - حيث ظهر فيروس شبيه بالإنفلونزا في البشر في أواخر العام الماضي - انخفضت إلى الصفر.

    وقد ازداد الشعور بالإلحاح زيادة بسبب التخفيض الكبير في قدرة الطيران. يوم الثلاثاء، تم إلغاء 3102 من أصل 3800 رحلة تجارية مخطط لها من وإلى الصين، وفقًا لموفر بيانات الطيران فاري فلايت.

    وقال أنيليس جارسيا، المدير التجاري لشركة برايفت فلاي، وهي خدمة حجز عالمية، وفق وكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "وكلاء ومدارس (التعليم) هم الذين يقومون بالاتصال نيابة عن العائلات الصينية التي تتطلع إلى التجمع معًا لترتيب ميثاق خاص، نظرًا لعدم وجود رحلات طيران، فالخيار الوحيد البديل تنظيم رحلات الطيران العارض المستأجر".

    ولكن حتى نافذة الرحلات الجوية المستأجرة تغلق بسرعة، مما يرفع الأسعار أكثر. وحظرت بكين جميع الرحلات الجوية المستأجرة من الخارج ومن المتوقع أن تحذو شنغهاي حذوها قريبا. منعت هونغ كونغ وماكاو رحلات الترانزيت.

    قال جلين فيليبس، مدير العلاقات العامة ومدير الإعلانات: "لقد قمنا بترتيب عدد من الطائرات الخاصة التي تسافر من الولايات المتحدة إلى الصين لإعادة المواطنين الصينيين بطرق تشمل نيويورك وبوسطن إلى شنغهاي، وسان خوسيه إلى هونغ كونغ ولوس أنجلوس إلى قوانغتشو". خدمة تأجير الطائرات.

    وتابع بقوله: "تتراوح الأسعار بشكل كبير اعتمادًا على موقع الطائرة في التواريخ والوقت المطلوب، والمسار المحدد+".

    وقال مصدران في هذه الشركات لـ"رويترز" إنه تم إبلاغ مقدمي خدمات الطائرات المستأجرة بشكل غير رسمي أن الطائرات الخاصة المسجلة في الصين لا يُسمح لها بالهبوط في الولايات المتحدة، وأن أولئك المسجلين في الولايات المتحدة لا يمكنهم الهبوط في الصين.

    ليس للركاب فقط

    وكشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن الرحلات المستأجرة، لا تستغلها الدول لنقل رعايا فقط، بل لنقل أصولها الثمينة أيضا.

    وكشفت الوكالة الأمريكية ان عددا من موردي الذهب، بدأوا في استغلال الرحلات المستأجرة لإجلاء الرعايا، من أجل نقل أصول الذهب النفيسة، في ظل المخاوف من تعرض العالم لأزمة اقتصادية جارفة.

    وأشارت إلى أن سوق الذهب العالمي تعرض للاضطرابات بسبب تفشي فيروس كورونا. أصبحت اللوجستيات صعبة بشكل متزايد واضطرت بعض المصافي الرائدة إلى الإغلاق، وكل ذلك في وقت يتزايد فيه الطلب على الذهب.

    وقالت مصفاة رئيسية في جنوب أفريقيا، يوم الخميس، إنها اضطرت إلى وقف الشحن إلى لندن.

    قالت جمعية سوق لندن للسبائك، التي تمثل المشاركين في سوق الذهب، إن طاقة التكرير ليست مشكلة - فهناك مصانع كافية بسهولة لا تزال تعمل لتلبية الطلب. ومع ذلك، تبحث المجموعة عن طرق لحل المشكلات اللوجستية وتقوم بدراسة إمكانية السماح بالتسليم العالمي خارج لندن.

    ولذلك لجأت عدد من الشركات والدول الراغبة في اقتناء الذهب على استئجار رحلات جوية من أجل الحصول على المعدن النفيس وتعزيز اقتصادها وسط أجواء الشكوك والمخاوف التي يتنظرها العالم خلال عام 2020 بسبب تفشي كورونا.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

    إنفوجرافيك أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
    © Sputnik . Mohamed Hassan
    إنفوجرافيك أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا

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    فيروس كورونا, طائرة خاصة, الطائرة, طائرة
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