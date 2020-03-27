ترامب يهنئ نتنياهو على التوجه نحو تشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هنأه اليوم الجمعة، على الاتجاه نحو تشكيل حكومة.

وكتب نتنياهو، على حسابه على تويتر باللغة العربية: "اتصل ترامب برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على حقيقة أنه سيشكل حكومة برئاسته".

إتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على أنه سيقوم بتشكيل حكومة برئاسته.



وبحث الزعيمان خلال المكالمة التي كانت دافئة وودية الخطوات المختلفة المطلوب اتخاذها من أجل التعامل مع تفشي وباء كورونا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 27, 2020

​وانتخب المنافس الرئيسي لنتنياهو، بيني غانتس، رئيسا للكنيست، يوم أمس الخميس، في مناورة مفاجئة يمكن أن تبشر بحكومة وحدة تبقي رئيس الوزراء المخضرم في السلطة وتنهي عاما من الجمود السياسي في البلاد.

وأضافت التغريدة أن ترامب ونتنياهو ناقشا خلال المكالمة الهاتفية "مختلف الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع تفشي وباء فيروس كورونا".