ترامب يهنئ نتنياهو على التوجه نحو تشكيل الحكومة

وكتب نتنياهو، على حسابه على تويتر باللغة العربية: "اتصل ترامب برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على حقيقة أنه سيشكل حكومة برئاسته".
إتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على أنه سيقوم بتشكيل حكومة برئاسته.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 27, 2020
وبحث الزعيمان خلال المكالمة التي كانت دافئة وودية الخطوات المختلفة المطلوب اتخاذها من أجل التعامل مع تفشي وباء كورونا.
وانتخب المنافس الرئيسي لنتنياهو، بيني غانتس، رئيسا للكنيست، يوم أمس الخميس، في مناورة مفاجئة يمكن أن تبشر بحكومة وحدة تبقي رئيس الوزراء المخضرم في السلطة وتنهي عاما من الجمود السياسي في البلاد.
وأضافت التغريدة أن ترامب ونتنياهو ناقشا خلال المكالمة الهاتفية "مختلف الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع تفشي وباء فيروس كورونا".
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