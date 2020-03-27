اليمن... التحالف يقصف الجوف ومأرب بـ 18 غارة

شن طيران التحالف العربي، اليوم الجمعة، غارات مكثفة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، أن طيران التحالف شن 10 غارات على مديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف، ونفذ غارتين على مديرية الحزم مركز المحافظة.

ووفقا للمصدر، استهدفت بعض الغارات الجوية نقاط تفتيش وتحركات لجماعة "أنصار الله" ( الحوثيين ").

في السياق، قصف طيران التحالف العربي، محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

وأفاد المصدر بأن التحالف نفذ 5 غارات جوية على مديرية صرواح غرب مأرب، وقصف بغارة مديرية مجزر شمال غرب مارب.