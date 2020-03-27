فرنسا تسجل زيادة كبيرة في وفيات كورونا والإجمالي يقترب من 2000

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 299 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1995، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تمديد الإغلاق الوطني العام أسبوعين حتى 15 أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

وتشكل الزيادة في عدد الوفيات قفزة بنسبة 18 في المئة وهي أقل من نسبة اليوم السابق، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ويشمل الإحصاء الحكومي اليومي من يتوفون في المستشفيات، لكن السلطات تقول إنها ستتمكن قريبا من جمع بيانات بشأن الوفيات في دور المسنين وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في الوفيات المسجلة.

وقال مدير وكالة الصحة، جيروم سولومون، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 32964 بزيادة 13 في المئة خلال 24 ساعة.

وذكر سولومون أن 3787 مصابا في حالة خطيرة ويحتاجون إلى أجهزة الإعاشة بارتفاع نسبته 12 في المئة مقارنة مع أمس الخميس.