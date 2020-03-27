الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مناطق شمال غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات على أحد المواقع شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

رام الله - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ موقعا شمال غرب مدينة غزة مما أدى إلى أضرار مادية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما أفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" بأن "طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت موقع "فلسطين" التابع للمقاومة شمال القطاع بثلاثة صواريخ".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من غزة وسقط في منطقة مفتوحة في غلاف غزة دون أن يلحق أضرارا، ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بعد سقوط الصاروخ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك":تم تفعيل الإنذار في منطقة غلاف غزة فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، إنه تمكن من إسقاط طائرة شراعية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، وذلك عقب اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي، وحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي أعمال مشابهة تنطلق من داخل الأراضي اللبنانية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "جرى صباح اليوم إسقاط طائرة شراعية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، والتي اخترقت من لبنان إلى داخل المجال الجوي الإسرائيلي. تتواجد الطائرة الشراعية بحوزة قوات جيش الدفاع".

#عاجل جرى صباح اليوم إسقاط طائرة شراعية تابعة لمنظمة #حزب_الله الإرهابية والتي اخترقت من #لبنان إلى داخل المجال الجوي الاسرائيلي. تتواجد الطائرة الشراعية بحوزة قوات #جيش_الدفاع. pic.twitter.com/SNtWAhksUJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 26, 2020

وختم أدرعي بالقول "ينظر جيش الدفاع بخطورة إلى الحادث باعتباره خرق لسيادة دولة إسرائيل ويعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة لكل ما يحدث انطلاقًا من أراضيها".