رئيس الوزراء الأيرلندي يطلب من المواطنين البقاء في المنزل

طلب رئيس الوزراء الأيرلندي، اليوم الجمعة، من المواطنين البقاء في منازلهم حتى 12 أبريل للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا، و المغادرة فقط للتسوق، أو للتمارين البدنية الفردية القصيرة أو للقيام بزيارات عائلية ضرورية للغاية.

وقال رئيس الوزراء، ليو فارادكار، إنه سيتم إغلاق جميع المتاجر تقريبا، كما تم منع جميع التجمعات العامة، وسيطلب من الذين تجاوزوا 70 عاما أو المصابين بأمراض مزمنة البقاء في منازلهم بالكامل خلال هذه الفترة.

وذكر فارادكار، في مؤتمر صحفي بحسب وكالة "رويترز"، "أناشد كل رجل وامرأة وطفل أن يقدموا هذه التضحيات من أجل حب بعضهم البعض ... أظهر أنك تهتم بأسرتك وأصدقائك: ابق بالمنزل".

وتابع "يمكن للحكومة أن تفعل أكثر من ذلك، سيكون أكثر تقييدا".