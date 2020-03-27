ترامب يسمح لوزيري الدفاع والأمن الداخلي استدعاء احتياطي الجيش وخفر السواحل

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، قرارا يسمح لوزيري الدفاع والأمن الداخلي استدعاء احتياطي الجيش وخفر السواحل للخدمة.

وأفاد البيت الأبيض، بأن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يأذن لوزراء الأمن الداخلي والدفاع باستدعاء جنود الاحتياط العسكريين وخفر السواحل للخدمة الفعلية، حسبما نقلت رويترز.

وبموجب هذا الأمر، يؤذن للوزيرين أن يأمرا جنود الاحتياط من الجيش والبحرية والقوات الجوية وخفر السواحل بالخدمة الفعلية لمدة تصل إلى عامين "بحيث لا يتجاوز عددهم مليون فرد في الخدمة الفعلية في أي وقت".

يتبع...