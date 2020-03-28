الصين... 3 وفيات و54 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي

موسكو - سبوتنيك. وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، اليوم السبت، "تلقينا تقارير عن 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل الإجمالي إلى 81394، وتم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 3295، وشفاء 7491 حالة عقب معالجتهم".

وأشار البيان إلى أنه هناك 3128 شخصا مريضا حاليا (921 شخصا في حالة خطيرة)، فيما أعلن مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن الفحص واسع النطاق للكشف عن فيروس كورونا المستجد أمر ضروري، معتبرا أنه لا يمكن توقع المدة التي ستستغرقها هذه الجائحة.

في سياق متصل، عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقديم كل المساعدة والدعم الممكنين للولايات المتحدة في مكافحة انتشار وباء فيروس "كورونا".

وقال الرئيس الصيني: "في الوضع الحالي، يتعين على الصين والولايات المتحدة توحيد ومحاربة الوباء. بعض الشركات والمؤسسات الصينية قدمت مساعدات إنسانية للولايات المتحدة. الجانب الصيني يتفهم الصعوبات الحالية التي يمر بها الجانب الأمريكي، مستعدون لتقديم كل المساعدة والدعم الممكنين". بحسب ما نقل تلفزيون الصين المركزي.