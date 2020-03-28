البرازيل تمنع دخول الأجانب غير المقيمين لمدة 30 يوما

قالت وزارة العدل البرازيلية، إنه تقرر منع الأجانب غير المقيمين في البلاد من الدخول جوا، في إجراء يهدف إلى التصدي لتفشي فيروس كورنا.

وأفادت رويترز بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 30 مارس/ آذار الجاري ومن المنتظر أن يستمر 30 يوما.

في سياق متصل، عاد الرئيس البرازيلي ، جاير بولسونارو، مساء أمس الجمعة 27 مارس/آذار، لانتقاد عمليات إغلاق المدن الكبرى في البرازيل بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

وقال بولسونارو في خطاب نقلته وكالة "رويترز": "أعلم أن فيروس كورونا قد يكون مميتا، لكن الجوع قاتل أيضا".

وتابع بقوله: "الجوع الناتج عن التداعيات الاقتصادية قد يكون أكثر فتكا من فيروس كورونا الذي كان يهدف إلى محاربته".

واستمر الرئيس البرازيلي، قائلا: "الاقتصاد البرازيلي كان ينطلق، قبل أن يضرب فيروس كورونا البلاد".

وكان بولسونارو قد اتهم في تصريحات سابقة نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"وسائل الإعلام بـ"بث" ‏الرعب" و"التحريض على الخوف"، فيما يتعلق بتفشي فيروس ‏كورونا المستجد "كوفيد 19".‏

وقلل بولسونارو من أهمية وتأثير فيروس كورونا على البلاد.، داعيا في خطابه المتلفز، رؤساء البلديات ‏والمحافظين إلى إلغاء القيود التي فرضوها للحد من انتشار "كوفيد ‏‏19".‏