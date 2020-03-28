السلطات الصينية تعيد إطلاق المترو في مدينة ووهان الصينية

أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، أنها أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد إغلاقة لفترة من الوقت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت سلطات المدينة بيانا على موقعها الالكتروني وجاء فيه: "في 28 مارس/أذار الساعة 6.30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1،2،3،4،6 و 7. لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من 6.00 إلى 23.00 في عطلات نهاية الأسبوع من 6.30 إلى 23.00".

Wuhan metro is restart pic.twitter.com/HKM2xeXKfZ — 蔡林轩 (@AbaijrRc8LxxQjM) March 28, 2020

وأكدت السلطات في بيانها: "أن على جميع ركاب المترو ارتداء أقنعة طبية واقية عند الدخول والخروج وأثناء الانتقال من خط إلى أخر".

يذكر أن مترو مدينة ووهان الصينة يحتوي على تسعة خطوط مترو و 228 محطة توقف.

وأعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، أنها سترفع القيود على وسائل النقل في المدينة منذ يوم 8 أبريل/نيسان القادم.

هذا وتم عزل مدينة ووهان عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس التاجي في 23 يناير/كانون الثاني، وتم تعليق المواصلات في المدينة، بما في ذلك المترو والحافلات ومنعت الباصات ووسائل النقل المائي من دخول المدينة، بالإضافة إلى وقف عمل المطار ومحطات السكك الحديدية، ومنع على السكان من مغادرتها أو دخولها دون إذن خاص، كما أن الحركة حول المدينة محدودة للغاية.