الجنود الروس يظهرون عملية التطهير من الفيروس في إيطاليا.. فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوضح بالتفصيل عملية التطهير التي قام بها خبراء عسكريون روس في منطقة لومباردي الإيطالية.

يشار إلى أن علماء الأوبئة وعلماء الفيروسات وصلوا إلى مؤسسة الرعاية الصحية الثانية (دار للمسنين).

وطهر الخبراء أكثر من 1.5 ألف متر مربع من المباني. بالإضافة إلى ذلك، تم رش الكاشف الكيميائي الخاص على المنطقة المجاورة وطرق الوصول إلى المنشأة.

وقالت وزارة الدفاع إن "الخبراء الروس أجروا استطلاعا في مؤسستين طبيتين أخريين في منطقة لومباردي لمعرفة حجم العمل".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن وصول الطائرة الخامسة عشرة التابعة للقوات الروسية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 23 مارس/آذار، أن موسكو أرسلت إلى إيطاليا مختبرا واحدا، و20 آلة تعقيم و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص، وهو ما لا يؤثر على قدرات القوات أثناء تنفيذ المهام داخل البلاد.

وأعلن مفوض الطوارئ الصحية في إيطاليا، دومينيكو أركوري، يوم أمس الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في إيطاليا سجل رقما قياسيا جديدا بوفاة 969 شخصا، وبهذا تصل حالات الوفاة في البلاد إلى 9134 حالة.