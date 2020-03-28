صحيفة تكشف عن أوامرعسكرية أمريكية لتصعيد القتال في العراق

وذكرت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأمريكية بأن وزارة الدفاع "​البنتاغون​" أمرت قيادات عسكرية بالتخطيط لتصعيد القتال في ​العراق​ لتدمير التنظيمات التي تدعمها إيران والتي هددت باستهداف القوات الأمريكية، مشيرة إلى أن قيادات عسكرية أمريكية عليا في العراق حذرت من أن حملة كهذه قد تكون دموية وتهدد بحرب مع إيران.

وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن قيادات عسكرية أمريكية رفيعة أكدت للبتاغون أيضاً أن هذه الحملة ستحتاج إلى إرسال آلاف الجنود إلى العراق.

وكشفت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أجاز التخطيط لهذه الحملة بالعراق، لمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات الرد على مليشيات مدعومة من إيران.

وفي حين أشارت إلى أن مسؤولين كبار، بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي ​روبرت أوبراين​، يضغطون لاتخاذ إجراءات عدوانية ضد إيران، لفتت إلى أن هؤلاء يرون في انشغال إيران بأزمة كورونا فرصة لتدمير حلفائها في العراق.