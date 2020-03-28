روحاني يتوقع زيادة إصابات "كورونا" في إيران ويؤكد استعداد البنية الصحية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، استعداد البنية التحتية الصحية في إيران للتعامل مع أي تصاعد محتمل في حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

وقال روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إن "البنية التحتية الصحية في إيران قوية وجاهزة للتعامل مع أي تصاعد محتمل في حالات الإصابة بفيروس كورونا"، متوقعا زيادة في عدد الإصابات، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأعلنت سلطات الصحة في إيران، أمس الجمعة، تسجيل 2926 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية، إلى جانب 144 حالة وفاة أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كياونش جهانبور: "بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 32332 شخصا حتى اليوم، ولحسن الحظ، تماثل 11133 شخصا للشفاء من المصابين"، مضيفا أن إجمالي عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 2378 حالة وفاة. وأوضح أن 2893 شخصًا من المصابين بالفيروس مازالوا في حالة حرجة.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، الـ500 ألف إصابة، وأكثر من 26 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 130 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.