فيروس كورونا يحبس نصف سكان العالم داخل منازلهم

يلازم أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم الحجر الصحي داخل منازلهم في مواجهة تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد

وقدمت منظمة الصحة العالمية بعض النصائح للأشخاص الذين يؤدون مهام عملهم من المنزل.

ونصحت المنظمة بالجلوس في الوضع الصحيح والتحقق من ذلك من وقت للأخر أثناء فترة العمل من المنزل.

كما أشارت إلى أهمية أخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر من فترات الجلوس والوقوف أثناء العمل للحفاظ على الصحة الجسمانية والذهنية.

وقررت معظم الدول الإسلامية، تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم توجيه تعليمات تنص على "الالتزام بهذا الواجب، والحفاظ على أداء الصلاة في بيوتهم وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لصرف البلاء".

ففي شبه الجزيرة الإيطالية، قتل وباء كوفيد-19 حوالى ألف شخص خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية غير مسبوقة في بلد واحد منذ بداية الأزمة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في هذا البلد إلى 9134. وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية لأكبر عدد وفيات في العالم مع تسجيل أكثر من 4858 وفاة بينها 769 في الساعات ال24 الأخيرة.

لكن عدوى كوفيد-19 تواصل تباطؤها في شبه الجزيرة مثيرة الأمل في أن تفضي إجراءات الحجر الصارمة التي اتخذت قبل أسبوعين إلى نتائج أخيرا، وإن لم يبلغ انتشار الوباء ذروته بعد.

وبلغت عدد الإصابات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا، المسبب لمرض ( كوفيد - 19) 93 ألف حالة، والوفيات 1400 شخص.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن السبب الرئيسي وراء تصدر بلاده في عدد الإصابات بكورونا في العالم، يعود لتسريع وتيرة الفحوصات.

ودفع هذا الوضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إصدار مرسوم يلزم مجموعة صناعة السيارات "جنرال موترز" بإنتاج أجهزة تنفس اصطناعي أساسية لمرضى كوفيد-19 الذين يرتفع عدد من يتم إدخالهم إلى المستشفيات منهم، وذلك فيما بدأت هذه الأجهزة تنفد بعد أسابيع من تفشي الوباء.

وسجلت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.