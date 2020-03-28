تركيا توقف حركة القطارات بين المدن وتفرض قيودا على الطيران الداخلي

أوقفت تركيا جميع القطارات بين المدن وقللت عدد رحلات الطيران الداخلية، اليوم السبت، ضمن تدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار بعدما قفز عدد الإصابات في البلاد بواقع الثلث في يوم واحد إلى 5698 وزاد عدد الوفيات إلى 92.
كان الرئيس، رجب طيب أردوغان، دعا أمس الجمعة إلى "حجر صحي طوعي" يبقى بموجبه الأتراك في منازلهم باستثناء التسوق أو للاحتياجات الأساسية.
وأعلن أردوغان إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس، قائلا إنه تقرر وقف جميع رحلات الطيران الدولية وأن يكون السفر بين المدن خاضعا لموافقة حكام الأقاليم، وذلك بحسب وكالة "الأناضول" التركية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية، بلال إكشي، إن الرحلات الداخلية ستُقلع فقط من أنقرة واسطنبول إلى مدن كبرى محددة حتى منتصف ليل السبت.
وأوضح أن الركاب سيكونون بحاجة إلى الحصول على إذن من مكتب الحاكم بعد الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.
وكتب إكشي على تويتر "اعتبارا من يوم السبت الساعة 23:59 سيتم تنفيذ رحلاتنا الداخلية من مطار إسطنبول ومطار إيسنبوغا في أنقرة. سيتم إعداد قائمة الرحلات الداخلية لدينا والإعلان عنها خلال اليوم".
وقالت هيئة السكك الحديدية الحكومية التركية إن جميع القطارات بين المدن توقفت اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.
وأعلنت وزارة الداخلية في إشعار يفصّل قيود السفر إنه يجب على جميع المواطنين البقاء في المدن التي يقيمون فيها وإنه لن يُسمح لهم بالمغادرة إلا بمذكرة طبيب أو في حالة وفاة أحد أفراد العائلة المقربين أو إذا لم يكن لديهم سكن.
وتجاوزت وتيرة العدوى في تركيا نظيرتها في كثير من الدول الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين بتسجيل 2069 حالة جديدة خلال 24 ساعة وفق ما ذكره وزير الصحة يوم الجمعة.
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