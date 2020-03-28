ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا... والإغلاق لن يخفف قبل 20 أبريل على الأقل

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 48582 وأن 325 شخصا توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، أوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6294 حالة مقارنة باليوم السابق في حين قفز عدد الوفيات بواقع 55 حالة.

وصرح كبير موظفي المستشارة أنجيلا ميركل لصحيفة ألمانية بأن ألمانيا لن تخفف الإجراءات الرامية لمنع تفشي فيروس كورونا قبل 20 أبريل/نيسان على الأقل.

وقال هيلج براون: "لن نتحدث عن أي تخفيف قبل 20 أبريل"، مضيفا أن ألمانيا قبل 20 أبريل بوقت كاف ستقرر القيود التي يمكن تخفيفها بدءا من ذلك التاريخ.

وأغلقت ألمانيا في منتصف مارس/آذار المدارس والمحلات التجارية والمطاعم والملاعب والمنشآت الرياضية وأوقفت العديد من الشركات الإنتاج للمساعدة في إبطاء تفشي الفيروس.

وأتم براون "لدي انطباع في ألمانيا أن السكان يتبعون القواعد بطريقة مثالية. ولهذا أنا مقتنع بأننا سنرى نجاحهم في غضون أيام قليلة".