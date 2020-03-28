ماليزيا تسجل 159 حالة إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع لـ2320

سجلت ماليزيا، اليوم السبت، 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 2320 حالة، وهي الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بسبب تفشي الفيروس ارتفع إلى 27 حالة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ووصل عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم لأكثر من 27 ألف حالة وفاة، في حين وصلت الإصابات إلى أكثر من 600 ألف حالة إصابة.

وكان القصر الوطني الماليزي قد اعلن أنه تقرر وضع الملك عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه وزوجته في حجر صحي، بدأ الأربعاء الماضي، ولمدة 14 يوما، بعد تأكد إصابة 7 موظفين بالقصر بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب مشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين اليوم فالملك والملكة يُخضعان حالياً للحجر الصحي في القصر ولن يقبلا أية زيارة أو مقابلة رسمية إلى أن تنتهي فترة الحجر الصحي، بحسب وكالة الأنباء الماليزية.

وأكد شمس الدين في بيان اليوم الخميس، أن الملك وزوجته أخضعا بالفعل لفحص طبي واختبار تشخيصي للفيروس، وجاءت نتائج تحاليلهما سلبية.

وقال شمس الدين إن "نتائج اختبارات سبعة أشخاص من موظفي القصر، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف: "تم إخطارنا بأن سبعة من موظفي القصر الوطني كانوا إيجابيين لفيروس كورونا".