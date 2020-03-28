إسبانيا تسجل 832 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 832 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5690 حالة منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وأعلنت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة "رويترز"، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 5690 بعد تسجيل 832 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول تطورات الوضع الصحي في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أن "عدد الوفيات وصل إلى 5690 حالة بدلا من 4858 أمس، ووصل عدد الإصابات إلى 72248 بعد تسجيل 8189 إصابة جديدة".

وكان البرلمان الإسباني، قد وافق الخميس الماضي، على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، من أجل السماح للحكومة بمواصلة إجراءات الإغلاق الصارمة أملًا في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

واتخذت أغلب دول العالم إجراءات احترازية لكبح انتشار الفيروس، فعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، وألغي العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.