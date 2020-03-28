طائرة آيرباص تسلم شحنة كمامات من الصين إلى إسبانيا

هبطت طائرة من طراز آيرباص في إسبانيا، اليوم السبت، وعلى متنها أكثر من 4 ملايين كمامة من الصين، في الوقت الذي تتسابق فيه الدول للحصول على معدات وقائية أكبر في الوقت الذي تحارب فيه جائحة فيروس كورونا.

وقالت آيرباص، في بيان لها بحسب وكالة "رويترز"، إنها تسير رحلة جديدة بين أوروبا والصين "لتوفير إمدادات إضافية من الكمامات لفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة دعما لجهود أزمة كوفيد 19".

ووصل عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم لأكثر من 27 ألف حالة وفاة، في حين وصلت الإصابات إلى أكثر من 600 ألف حالة إصابة.