اليابان تؤكد 57 حالة إصابة جديدة بكورونا في مركز للمعاقين

قالت هيئة الإذاعة العامة في اليابان، ان.اتش.كيه، إن السلطات أكدت رصد 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركز للمعاقين في محافظة شيبا قرب طوكيو.

وحذر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في وقت سابق من اليوم السبت، من إمكانية إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن العاصمة طوكيو تواجه مرحلة حرجة وذلك بعد تسجيلها أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس بأكثر من 60 حالة.

وقال آبي، في مؤتمر صحفي، "في اليابان نشهد تزايد أعداد الإصابة، والآن طوكيو تواجه مرحلة حرجة ما يستدعي التعاون مع القطاعات كافة".

وتابع "ندرس إعلان حالة الطوارئ، ولكن لم تصل البلاد إلى الحد الذي يستدعي ذلك حتى الآن".

كما أعلن آبي أن بلاده سوف تدرس إمكانية نجاح علاج الملاريا في الشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال آبي، في مؤتمر صحفي، إن اليابان "بصدد دراسة مدى نجاح علاج الملاريا لعلاج فيروس كورونا وآثاره وتداعياته".

وأضاف أن بلاده "ربما تبدأ التجارب على بعض اللقاحات ضد فيروس كورونا قريبا".