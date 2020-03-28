الصين تساعد باكستان في محاربة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن الحكومة الصينية أرسلت فريقا من الخبراء الطبيين إلى باكستان للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان الوزارة "قررت الحكومة الصينية إرسال مجموعة من الخبراء الطبيين إلى باكستان للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي المستجد".

وأشارت الوزارة إلى أن المجموعة قد شكلت من قبل اللجنة الصحية الحكومية بالصين، وتوجهت إلى باكستان بعد ظهر اليوم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وتجاوز إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم 600 ألف شخص، فيما توفي ما يزيد عن 28 ألف آخرين، وذلك في أكثر من 180 دولة حول العالم.

وتأتي الولايات المتحدة الأميركية على رأس قائمة الدول الأكثر من حيث عدد الإصابات بأكثر من 104 ألف حالة، وتتصدر إيطاليا قائمة الوفيات بـ9183 حالة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.