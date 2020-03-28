وفاة طبيب في أوزبكستان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

قالت وزارة الرعاية الصحية في أوزبكستان إن طبيبا توفي، اليوم السبت، بعد أن حاول دون جدوى علاج نفسه من إصابته بفيروس كورونا التي أبقاها طي الكتمان.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الطبيب البالغ من العمر 39 عاما كان على اتصال بأول مريض في أوزبكستان يصاب بالفيروس ويبدو أنه التقط العدوى منه.

وجرى نقل الطبيب إلى أحد المستشفيات في 26 مارس/ آذار بعد تدهور حالته لكنه توفي بعد ذلك بيومين ليصبح ثاني مريض يموت متأثرا بفيروس كورونا في الجمهورية السوفيتية السابقة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت أوزبكستان 104 حالات إصابة بالفيروس وأغلقت جميع أقاليمها ومنعت المواطنين من مغادرة منازلهم باستثناء الذهاب إلى العمل أو لشراء السلع الأساسية.

ووصل عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم لأكثر من 27 ألف حالة وفاة، في حين وصلت الإصابات إلى أكثر من 600 ألف حالة إصابة.