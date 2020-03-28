الفلبين تسجل 14 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و272 إصابة

أعلنت الفلبين تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 1000 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت تسجيل 272 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1075 حالة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس بحسب "رويترز".

وأشارت الوزارة إلى أن أربعة مصابين قد تم تعافيهم الكامل من الفيروس منذ أمس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 35 شخصا.

ووفقا لإحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، بالاستناد إلى مصادر رسمية، اليوم السبت، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز حاجز الـ600 ألف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.