البابا يمشي وحيدا... مشهد للتاريخ من داخل الفاتيكان... فيديو

ونشرت صحيفة "يروب بريس" مشهد فيديو صور من داخل الفاتيكان، يظهر فيه الحبر الأعظم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، يمشي وحيدا داخل ساحة الفاتيكان ويقيم الصلاة من أجل انتهاء أزمة فيروس كورونا في العالم.

#LoMásVisto | El Papa imparte un bendición extraordinaria ante el #covid_19 en medio de una Plaza de San Pedro vacía y lluviosa, una imagen insólita en el Vaticano: "Estamos todos en la misma barca" https://t.co/BcODu13gN4 pic.twitter.com/2X5wTWBXn1 — Europa Press (@europapress) March 28, 2020

وقال البابا في فرنسيس في صلاته التي أقامها أمس: "ظلمة كثيفة قد غطت ساحاتنا ودروبنا ومدننا واستولت على حياتنا وملأت كل شيء بصمت رهيب وفراغ كئيب يشل كل شيء لدى عبوره".

وأضاف البابا "نشعر به في الهواء وفي التصرفات وتعبر عنه النظرات، ونجد أنفسنا خائفين وضائعين وعلى مثال التلاميذ في الإنجيل فاجأتنا عاصفة غير متوقعة وشديدة".

From this colonnade that embraces Rome and the whole world, may God’s blessing come down upon you as a consoling embrace. pic.twitter.com/PXPm7MTRBC — Pope Francis (@Pontifex) March 27, 2020

وتأتي صلاة البابا فرنسيس بعد أن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عالميًا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.