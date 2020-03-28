عدد الوفيات بفيروس كورونا في سويسرا يصل إلى 235

قالت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم السبت، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 235 ارتفاعا من 197 أمس الجمعة.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد أيضا إلى 13213 من 12161 يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة بيانا بأحدث تطورات الوضع في وقت لاحق اليوم. بحسب "رويترز".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 600 ألف إصابة، ونحو 27 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 133 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 86 ألفًا في إيطاليا و104 ألفا في الولايات المتحدة و65 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 199 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.