بريطانيا تسجل 2546 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17089

سجلت المملكة المتحدة، اليوم السبت، 2546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة إلى 17089 حالة.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة البريطانية، في بيان اليوم أن:

"عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 17089" مؤكدة أن "عدد الحالات المصابة أمس بلغ 14543 وليس 14579 كما كان معلنا، وذلك بسبب خطأ في جمع عدد المصابين"، وبذلك يكون عدد الحالات المصابة الجديدة 2546 في غضون 24 ساعة.

وأضافت الصحة البريطانية أنه تم "تسجيل 260 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1019".

بدورها قالت متحدثة، اليوم السبت، إن وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا، أليستر جاك، ظهرت عليه أعراض خفيفة تتشابه مع الإصابة بفيروس كورونا وإنه عزل نفسه.

وأعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ووزير الصحة، مات هانكوك، أمس، إصابتهما بالفيروس.