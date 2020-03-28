الصحة الأمريكية تحذر: لا تزورا أحبائكم… لا تعرضوهم لخطر كورونا

وجهت مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض (مؤسسة الصحة الوطنية) في الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة للشعب الأمريكية، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت: "لا تعرضوا حياة العائلة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بزيارتكم العائلية في الوقت الحالي".

وتابعت: "اتصلوا بأجدادكم وكبار السن في عائلاتكم أو تحدثوا معهم عبر الفيديو"، مضيفة: "حافظوا على حياة أحبائكم بالبقاء على اتصال معهم عبر الإنترنت، لكن لا تقوموا بزيارتهم لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

Don’t put family at risk for #COVID19 by visiting them in person. Call grandparents or invite them to a video chat. Keep your loved ones safe by staying connected while physically distant: https://t.co/0D99fLmeyc. #PhysicalDistance #TogetherAlone pic.twitter.com/plXt2ULaiA — CDC (@CDCgov) March 27, 2020

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدما وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 104 آلاف مصاب.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 617 ألف مصاب، بينهم أكثر من 28 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الصين، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 104 آلاف مصاب، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 86 ألف، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 72 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 53 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 35 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 32 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 14 ألف، وسويسرا بأكثر من 13 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة في كل منهما.