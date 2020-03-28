ترامب: الجمهوريون والديمقراطيون تجاوزوا الخلاف وجعلوا "أمريكا أولا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الديمقراطيين والجمهوريين، تجاوزوا كل خلافاتهم وجعلوا الولايات المتحدة الأمريكية فوق كل الاعتبارات السياسية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

جاء ذلك في فيديو لترامب نشره البيت الأبيض، على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيه: "أتقدم بالشكر للجمهوريين والديمقراطيين، لأنهم اتحدوا للعمل معا لجعل أمريكا أولا".

وأضاف: "لقد وضعوا خلافاتهم السياسية جانبا من أجل أمريكا".

President @realDonaldTrump: "I want to thank Republicans and Democrats for coming together, setting aside their differences, and putting America first." pic.twitter.com/ZxUcbEtbnY — The White House (@WhiteHouse) March 28, 2020

ويأتي ذلك بعدما نشر البيت الأبيض مقطع فيديو آخر، قال إنه يرصد لحظة توقيع ترامب لقانون يوفر (إغاثة طارئة) للعائلات والمؤسسات الصغيرة التي تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

President @realDonaldTrump has signed the CARES Act, providing emergency relief to families and small businesses impacted by the Coronavirus. pic.twitter.com/AKE1Deyi01 — The White House (@WhiteHouse) March 28, 2020

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدما وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 104 آلاف مصاب.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 617 ألف مصاب، بينهم أكثر من 28 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الصين، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 104 آلاف مصاب، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 86 ألف، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 72 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 53 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 35 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 32 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 14 ألف، وسويسرا بأكثر من 13 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة في كل منهما.