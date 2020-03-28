ميركل ترفض طلبا لنتنياهو بشأن كورونا

رفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، طلبا لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، السبت، أن نتنياهو طلب مؤخرا من ميركل في اتصال هاتفي، تزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة تفشي كورونا، ولكن الأخيرة ردت بأن بلادها (ألمانيا) تعاني من نقص حاد في هذه الأجهزة.

ישראל ביצעה אלפי הזמנות, אך אף מכונת הנשמה לא נחתה בארץ - https://t.co/QWkMFfNXBs — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 28, 2020

وأكدت الصحيفة أن أجهزة الدولة، ما بين وزارة الصحة وجهاز الاستخبارات الخارجي "الموساد" ومعهما وزارة الدفاع يحاولون شراء هذه الأجهزة وتوفيرها لمواطنيها.

وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو هاتف المستشارة الألمانية، بهدف التعاون في مواجهة أزمة تفشي الفيروس، وطلب أجهزة تنفس صناعي ألمانية، في وقت أوضحت ميركل أنها "أقرضت" فرنسا مؤخرا المئات من هذه الأجهزة.

وأعلنت الصحة الإسرائيلية، صباح السبت، تسجيل 425 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3460 بينهم 50 في حالة حرجة.

לא הבנתם, הטעות במעבדות היא אשמת הציבור. אתם לא מצייתים להוראות, אז הנתונים נלחצו והתבלבלו ועכשיו לא יודעים למי יש קורונה. ליתר בטחון, נכניס את כל המדינה לבידוד. שיהיה.https://t.co/PtHDVx7WwB — Revital Salomon (@TheSharkLady) March 28, 2020

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، اليوم السبت، أن وزارة الصحة الإسرائيلية أبلغت مدراء صناديق المرضى التوقف عن إبلاغ مصابي فيروس كورونا بنتائج فحص عيناتهم، سواء كانت سلبية أو إيجابية، وذلك حتى إشعار آخر، حيث تبين أنه تم إرسال نتائج خاطئة للعديد من المرضى.

وأكدت القناة العبرية أن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية أوضحوا في الرسالة الموجهة إلى صناديق المرضى أن هناك احتمالا بأن نتائج فحص العينات خاطئة،بسبب خلل في جهاز الكمبيوتر.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة. وبلغ إجمالي الإصابات في إسرائيل 3460 حالة والوفيات 12 حالة.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية أبواب المدينة القديمة في القدس، ومنعت دخولها لغير سكانها، منذ يوم الخميس الماضي.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.