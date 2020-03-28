إيران... إقامة مراكز لقضاء فترة النقاهة بسعة 7 آلاف سرير

أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد "شاهين تقي خاني"، اليوم السبت، أنه مع اعتبار المراكز التي تضم ألفي سرير والتي تم افتتاحها يوم الأربعاء، بلغ إجمالي أسرة مراكز قضاء فترة النقاهة للمصابين بفيروس كورونا في البلاد، التي أعدها الجيش في مختلف المحافظات والمدن والمعسكرات، 7 آلاف سرير.

وأضاف تقي خاني، أن الجيش يبذل قصارى جهوده لحماية الشعب الإيراني في ظروف الأزمات وعند وقوع الحوادث المختلفة بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا، من منطلق العمل بواجبه الإنساني وامتثالا لتوجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة في هذا الصدد، فضلا عن إنجاز مهمته الرئيسة المتمثلة في الدفاع عن الاستقلال، ووحدة تراب إيران، وتأمين الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد التي يعمل ليل نهار على تنفيذها بأحسن وجه. وفقا لوكالة "ارنا" الإيرانية.

وأشار خاني إلى أن "الجيش وضع كذلك 32 مستشفى له لخدمة المصابين بفيروس كورونا في البلاد من الذين يحتاجون إلى تلقي العناية في المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 35408 حالة بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 600 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 27 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 133 ألف شخص.