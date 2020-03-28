ترامب: يتم النظر في فرض حجر صحي في نيويورك وبعض الولايات الأخرى

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لا يستبعد فرض حجر صحي في عدد من الولايات، بما في ذلك نيويورك، الذي ينطوي على تقييد حركة المواطنين.

وقال ترامب للصحفيين "نحن نفكر في بعض الأشياء... يريد البعض رؤية نيويورك في الحجر الصحي. ربما نيوجيرسي ، وربما بعض الولايات الأخرى".

وأضاف "ربما تكون ولاية كونيتيكت تحت الحجر الصحي المؤقت، أنا أفكر بالأمر الآن، وربما نفعل ذلك، وربما لن نفعل"، مشيرا إلى أن القرار يمكن أن يكون اليوم في وقت ما.

وتابع بالقول إن الحديث يدور حول حجر صحي يمتد لأسبوعين مع تفعيل القيود على الدخول والخروج من الولاية. ووفقا له، فإن بعض سكان نيويورك يحاولون الذهاب إلى فلوريدا، وهو أمر لا ينبغي السماح به بسبب الوباء.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، سمح بتسريع عملية توفير التمويل للحرس الوطني لاستخدامه في جهود محاربة فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 617 ألف مصاب، بينهم أكثر من 28 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.