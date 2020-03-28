تسجيل 16 وفاة في تركيا بفيروس كورونا و1704 إصابة

وبحسب وكالة الأنباء "رويترز" فقد أعلن وزير الصحة التركي، اليوم السبت، تسجيل 16 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لترتفع حصيلة الوفيات إلى 108، وتسجيل 1704 إصابات ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7402.

#عاجل | #تركيا تسجل 16 وفاة بكورونا ليرتفع العدد إلى 108 (وزير الصحة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 28, 2020

وأعلنت السلطات التركية في وقت سابق من اليوم وقف جميع القطارات بين المدن وتقليل عدد رحلات الطيران الداخلية، ضمن تدابير لاحتواء تفشي فيروس سريع الانتشار بعدما قفز عدد الإصابات في البلاد بواقع الثلث في يوم واحد إلى 5698 وزاد عدد الوفيات إلى 92.

كان الرئيس، رجب طيب أردوغان، دعا أمس الجمعة إلى "حجر صحي طوعي" يبقى بموجبه الأتراك في منازلهم باستثناء التسوق أو للاحتياجات الأساسية.

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وأعلن أردوغان إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس، قائلا إنه تقرر وقف جميع رحلات الطيران الدولية وأن يكون السفر بين المدن خاضعا لموافقة حكام الأقاليم، وذلك بحسب وكالة "الأناضول" التركية.