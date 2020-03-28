إيطاليا تعلن تخطى عتبة الـ10 آلاف وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 889 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب وكالة "رويترز"، تخطت إيطاليا اليوم عتبة 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 889 حالة وفاة جديدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 92،472.

وسجلت مقاطعة لومباردي، المحور الرئيسي للوباء لوحدها اليوح حوالي 542 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليصبح العدد الإجمالي 39415 حالة في داخل المقاطعة.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية تعتبر إيطاليا في الفترة الحالية بؤرة انتشار فيروس كورونا، بعد أن سجلت أكبر عدد وفيات.

© Sputnik . Mohamed Hassan تاريخ الأوبئة

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.