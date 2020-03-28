لمواجهة كورونا... المنطقة الصربية في البوسنة تعلن حالة الطوارئ

أعلنت جمهورية صرب البوسنة اليوم السبت حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر بشكل كبير في الدول الأوروبية.

وقالت "رويترز" إن جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي في البوسنة أعلنت حالة الطوارئ، اليوم السبت، وخولت رئيسة المنطقة السلطات التشريعية من أجل التعجيل بصدور القوانين للتخفيف من أثر فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن رئيسة جمهورية صرب البوسنة قولها في مؤتمر صحفي "مجلسنا الوطني (البرلمان) أعلن حالة الطوارئ".

وأردفت "آمل أن يكون هذا إجراء موقتا يستمر أسابيع أو شهورا بحسب الوضع الصحي والعالمي".

وسجلت سلطات البوسنة 259 حالة إصابة بفيروس كورونا وتوفي أربعة أشخاص.

وتضم البوسنة الواقعة في منطقة البلقان منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي بدرجة عالية هما جمهوربة الصرب والاتحاد البوسني الكرواتي وتتصلان عبر حكومة مركزية ضعيفة.

وأعلن كل من الاتحاد البوسني الكرواتي والحكومة المركزية حالة الكارثة، وهي أقل حدة من حالة الطوارئ.