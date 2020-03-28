فرنسا تسجل 319 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2314

باريس- سبوتنيك. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، "تم تسجيل 319 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل مجمل عدد الوفيات إلى 2314".

وأضافت أنه "تم تسجيل 4611 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة ليصل عدد المصابين إلى 37575".

بدوره قال وزير الصحة الفرنسي، اليوم السبت، إن فرنسا طلبت شراء أكثر من مليار كمامة طبية، معظمهم من الصين، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفرنسية تعزيز أدواتها الطبية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران، في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، إن فرنسا تستخدم 40 مليون كمامة طبية أسبوعيًا في الوقت الذي تكافح فيه الوباء ولديها حاليًا إمدادات من الأقنعة تكفيها لحوالي ثلاثة أسابيع.

وبحسب الوكالة، كان الأطباء والكوادر الطبية ومقدمو الرعاية في دور التمريض والشرطة وغيرهم، قد أشاروا إلى وجود نقص حاد في عدد الكمامات الطبية في الخطوط الأمامية التي تعمل بشكل مباشر مع المصابين.