شركة "روسنفط" توقف أنشطتها في فنزويلا وتبيع الأصول إلى شركة حكومية روسية

أعلنت شركة "روسنفط" الروسية، اليوم السبت، إنهاء أنشطتها في فنزويلا وبيع جميع الأصول هناك إلى شركة مملوكة للحكومة الروسية.

موسكو- سبوتنيك. وأكدت الشركة، في بيان اليوم، "وقعت شركة "روسنفط" اليوم اتفاقية مع شركة مملوكة بالكامل للحكومة الروسية بشأن بيع الأسهم وإنهاء مشاركة "روسنفط" في جميع المشاريع في فنزويلا.

وأضافت أنها "نتيجة لبيع الأصول في فنزويلا ستحصل على حزمة من الأسهم الخاصة بها بمقدار 9.6 بالمئة".

وأكد المكتب الصحفي للحكومة الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن الشركة المملوكة للدولة اشترت أسهم "روسنفط" في فنزويلا.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 بالمئة، مطلع الشهر الجاري، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

ورفضت موسكو مقترحا بزيادة تخفيضات الإنتاج عن مستواها الحالي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العالم الجاري، من جهتها رفضت الرياض تمديد اتفاق خفض الإنتاج بالشروط الحالية لمدة 3 أشهر.

كما قامت السعودية على الفور بعرض تخفيضات في أسعار نفطها لشهر نيسان/أبريل المقبل، كما تحدثت تقارير إعلامية عن عزم المملكة زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، ما ساهم في الهبوط الحاد في أسعار الذهب الأسود.

ويعود موقف روسيا الرافض لتخفيضات جديدة في الإنتاج لمخاوف من خسارة حصتها السوقية في ظل نمو إنتاج النفط الأمريكي، ووفقا لميخائيل ليونتيف المتحدث الرسمي باسم "روسنفط"، كبرى شركات النفط الروسية، فإن صفقة "أوبك+" كانت "بلا معنى" لروسيا، حيث أن الصفقة كانت تساهم في تراجع حصة روسيا في أسواق النفط لصالح النفط الصخري الأمريكي.