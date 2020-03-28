الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في العالم تجاوز 570 ألفا

موسكو - سبوتنيك . ووفقا لمنظمة الصحة العالمية ، فإنه حتى 28 آذار/ مارس ، تم تسجيل 571 ألف و678 حالة مؤكدة ب فيروس كورونا المستجد، ووفاة 26 ألفا و 494 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.