ارتفاع عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 2010 والإصابات تتخطى الـ120 ألف

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " في الولايات المتحدة الأمريكية أمس حاجز الـ 120 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من ألفين شخصا ، بحسب حصيلة أعدتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية .

واشنطن - سبوتنيك. وفقا للبيانات، في الساعة 1.30 بتوقيت موسكو اليوم 29 مارس/آذار، بلغت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 121 ألف و117 شخصا من بينهم 2010 حالة وفاة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على قرار حزمة الحوافز الاقتصادية المعتمدة من مجلسي الشيوخ والنواب البالغة قيمتها تريليوني دولار، في إطار مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أصدر ترامب أيضا أمرا فيدراليا، لإجبار شركة جنرال موتورز، على صنع أجهزة للتنفس الاصطناعي في مواجهة الأزمة، مفعلاً في سبيل ذلك قانون الإنتاج الدفاعي، الذي نادرا ما يتم استخدامه، لإجبار الشركة على تسريع إنتاجها للأجهزة.

وجدد السناتور جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب بايدن على "تويتر"، أمس السبت: "أقول للرئيس ترامب، إن الأمر لا يتعلق بشخصك، إنه يتعلق بصحة الشعب الأمريكي"، مضيفا: "توقف أخذ كل شيء بصفة شخصية".