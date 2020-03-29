نيوزيلندا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا الجديد

قال مدير عام الصحة في نيوزيلندا آشلي بلومفيلد، اليوم الأحد، إنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد وإن عدد المصابين بالفيروس زاد 63 ليصل الإجمالي إلى 514 حالة.

وأضاف أن المرأة المتوفاة في السبعينات من العمر وجرى تشخيص إصابتها في البداية بالإنفلونزا، حسبما نقلت رويترز.

وأعلنت نيوزيلندا، الجمعة الماضية، إنها ستفرض قيودا مؤقتة على المسافرين القادمين من إيران كإجراء وقائي للحماية من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة النيوزيلندي، ديفيد كلارك، في بيان: "من الواضح أن الوضع في إيران يثير القلق، هناك انتشار مستمر للمرض، ودرجة كبيرة من عدم اليقين بشأن حجم تفشي المرض والقدرة على احتوائه".

وأضاف: "بناء على المشورة الطبية والعلمية، فرضت الحكومة مزيدا من قيود السفر المؤقتة التي تغطي المسافرين القادمين من إيران".

وتابع: "هذا يعني أنه لن يتمكن أحد من السفر من إيران إلى نيوزيلندا، وأي شخص كان في إيران في الأيام الأربعة عشر الماضية سيحتاج إلى عزل".