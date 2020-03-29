في حالة نادرة جدا.. وفاة رضيع جراء "كورونا"

أعلن حاكم ولاية إلينوي الأمريكية، جاي بي بريتزكر، عن وفاة رضيع عمره أقل من عام جراء إصابته بمرض "كوفيد-19".

وقال بريتزكر خلال مؤتمر صحفي إن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب صحيفة "شيكاغو بيزنس".

وأضاف حاكم الولاية معربا عن صدمته بهذا النبأ "أعرف مدى صعوبة أخبار كهذه، خصوصا ما يتعلق بهذا الطفل الصغير جدا".

وتابع "انه أمر محزن بشكل خاص لعائلة هذا الطفل الصغير، وللسنوات التي سُرقت من هذا الرضيع. يجب ان نتحسر على ذلك".

وكشفت دراسات عديدة أن الفيروس يؤثر بشكل غير متناسب على المسنين والذين يعانون من مشاكل صحية حادة أو مزمنة.

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة الأمريكية أمس حاجز الـ 120 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من ألفين شخصا، بحسب حصيلة أعدتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

كما سجلت أكثر من 450 حالة وفاة في أمريكا خلال 24 ساعة، والطفل الرضيع في شيكاغو كان من بين 13 حالة وفاة جديدة شهدتها ولاية إلينوي.