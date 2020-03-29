تايلاند تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى سبع حالات.

وقال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الوضع الخاص بفيروس كورونا إن البلاد سجلت 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1388 حالة، بحسب "رويترز".

وأضاف المتحدث إن أحدث حالة وفاة هي لمريض يبلغ من العمر 68 عاما حضر مباراة ملاكمة في بانكوك ارتبطت بسلسلة من الإصابات.

وأمرت الحكومة التايلاندية، يوم الجمعة، بإغلاق المزيد من المنشآت العامة والمؤسسات للحد من انتشار فيروس كورونا ومددت حالة الإغلاق القائمة حتى نهاية أبريل/ نيسان.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 646 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء كما تجاوز عدد الوفيات 30 ألف.