طوكيو تسجل 86 إصابة بكورونا والإجمالي يتجاوز 1700 في عموم اليابان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الأحد، إن طوكيو سجلت 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن عدد الإصابات في اليابان قفز إلى أكثر من 1700 و55 وفاة، حتى وقت مبكر اليوم الأحد، وذلك بخلاف الوفيات والإصابات التي كانت على متن سفينة سياحية تم عزلها الشهر الماضي، وفقا لـ "رويترز".

وطلبت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، من عشرات الملايين من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج لغير الضرورة حتى 12 أبريل/ نيسان.

وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا مشتركا مع لجنة تنظيم طوكيو 2020، تم الاتفاق خلاله على تأجيل إقامة المنافسات إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيرس كورونا.

وألقى انتشار فيروس كورونا بصداه على جميع الأنشطة والمجالات في جميع أنحاء العالم ومن بينها النشاط الرياضي، مما اضطر الاتحادات المحلية والقارية تعليق كافة المسابقات.