رئيس وزراء أستراليا ينصح بالتباعد الاجتماعي لإبطاء تفشي فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأحد، أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد في أستراليا انخفض إلى النصف في الأيام الأخيرة.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات موريسون الذي قال: إن "الزيادة اليومية للحالات في الأيام الأخيرة تراوح بين 13 و15 في المئة، انخفاضا من 25 إلى 30 في المئة قبل أسبوع، مما يظهر أن إجراءات التباعد الاجتماعي ناجعة".

وأضاف موريسون قائلا: "لا تزال هناك معدلات زيادة قوية، لا ريب في ذلك".

كما أعلن موريسون عن تقديم الحكومة نحو 680 مليون دولار أمريكي كدعم إضافي لتوسيع خدمات الرعاية الطبية عبر الهاتف والخدمات الصحية الأخرى.

ودعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، يوم الجمعة، إلى عدم التجمع في مجموعات تضم أكثر من 500 شخص، لكنه قال إنه سيظل يذهب لممارسة لعبة الرجبي في نهاية الأسبوع، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون في قطاع الصحة من أن ملايين السكان سيصابون بفيروس كورونا المستجد خلال أشهر.

وذكرت وزارة الصحة أن حالات الإصابة المؤكدة في أستراليا وصلت إلى 3809 اليوم الأحد، بزيادة 431 حالة عن اليوم السابق. وقال مسؤولو الصحة إن البلاد سجلت 16 وفاة بسبب الفيروس.