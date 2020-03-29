66 منهم في حالة خطيرة... ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 3865

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة إلى 3865 حالة منها 66 حالة خطيرة.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 12 حالة، بعد تسجيل وفاة شخصين، يوم الجمعة، وتعافى ما لا يقل عن 89 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان إن 66 شخصا في حالة خطيرة، من بينهم 54 كانوا يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الصناعي، مشيرة إلى أن حالة 82 شخصا آخرون معتدلة، وكان لدى الباقين أعراض طفيفة.

وناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الفيروس، وقال إن الإغلاق الكامل أمر لا مفر منه إلا إذا أظهر اليومان القادمان انخفاضا في معدل الإصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 646 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء كما تجاوز عدد الوفيات 30 ألف.