ألمانيا تسجل أكثر من 60 حالة وفاة ونحو 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، أكثر من 60 حالة وفاة، ونحو أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد معهد "روبرت كوخ" الأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 52547، مشيرا إلى أنها ارتفعت بواقع 3965 حالة مقارنة باليوم السابق 48582 إصابة، وذلك حسب وكالة "رويترز".

في الوقت نفسه، ارتفع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في ألمانيا منذ أمس بـ64 حالة جديدة، ليكون الإجمالي 389 وفاة.

وأغلقت ألمانيا في منتصف مارس/ آذار الجاري، المدارس والمحلات التجارية والمطاعم والملاعب والمنشآت الرياضية وأوقفت العديد من الشركات الإنتاج للمساعدة في إبطاء تفشي الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.