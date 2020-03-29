وكالة: روحاني يبشر الإيرانيين بشأن فيروس "كورونا"

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، عن تخطي مرحلة الذروة في انتشار فيروس "كورونا" في بعض المحافظات في البلاد".

وقال روحاني، "اجتمعت أمس مع بعض المتخصصين، واستنادا إلى أقوالهم فإننا قد تخطينا مرحلة الذروة في انتشار فيروس كورونا في بعض المحافظات في البلاد وبدأنا مسارا تنازليا، إلا أنه في محافظات أخرى لا يمكننا تأكيد ذلك حاليا وعلينا أن ننتظر حتى الجمعة القادمة لتحديد الوضع بدقة"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وحذر في الوقت نفسه، من أن فيروس "كورونا" قد يظل موجودا لعام أو عامين، قائلا: إنه "لا يمكن القول إن الفيروس سيزول في غضون أسبوع أو 10 أيام وهو باق في المجتمع ربما لعام آخر أو عامين".

ودعا الرئيس الإيراني، إلى ضرورة إعداد المجمتع للحياة والتعايش مع فيروس كورونا إلى أن يتم العثور الدواء أو اللقاح المناسب له، لافتا إلى ضرورة "تغيير ظروف مجتمعنا بحيث تكون قادرة على تحمل كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 35408 حالة بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر السبت 35 ألفا و408 شخصا، والمتوفين 2517 والمتعافين 11 ألفا و679 شخصا، مضيفا أنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3076 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 35408 حالة حتى الأن بينهم 3206 في وضع حرج".