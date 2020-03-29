علاء مبارك: فيروس "الغارديان" لا يقل خطورة عن "كورونا"

اعتبر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، أن "صحيفة الغارديان ربما تكون أخطر من فيروس كورونا، في إشارة إلى تقرير نشرته الصحيفة عن أعداد المصابين بالفيروس في مصر.

وقال علاء مبارك عبر تويتر، صباح اليوم الأحد: "فيروس لا يقل خطورة عن فيروس كورونا فى سرعة الانتشار وربما يكون أخطر هو فيروس الغارديان".

وأضاف: "من شائعة الـ 70 مليار وكثير من الأكاذيب خرجت علينا الجريدة منذ أيام بوجهها القبيح تنشر بيانات وأرقام غير صحيحة ومضللة عن حجم انتشار كورونا بمصر وتعمد الإساءة لمصر كما حدث مرارا من قبل".

فيروس لا يقل خطورة عن فيروس كورونا فى سرعة الانتشار وربما يكون اخطر هو فيروس الجارديان ؛ من شائعة ال ٧٠ مليار وكثير من الاكاذيب خرجت علينا الجريدة منذ ايام بوجهها القبيح تنشر بيانات وارقام غير صحيحة ومضللة عن حجم انتشار كورونا بمصر و تعمد الإساءة لمصر كما حدث مراراً من قبل . pic.twitter.com/IRkfNOQHtO — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) March 29, 2020

وكانت السلطات المصرية، الثلاثاء 17 مارس/ آذار الماضي، سحب اعتماد مراسلة صحيفة "الغارديان" في القاهرة، ومطالبتها بنشر اعتذار عن تقرير، قالت إنه "حافل بالأخطاء المهنية" بشأن إصابات فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات سحب اعتماد مراسلة الصحيفة، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار تقوم بها الجهات المختصة، مطالبة بـ"نشر اعتذار عن التقرير طبقاً لما تقضي به الأعراف الصحفية".

وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات تأتي بعدما رصدت تقريرا صحفيا في "الغارديان" البريطانية، يوم الأحد، يتضمن أرقاماً وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد" في مصر.