فيديو لروحاني ينشر لأول مرة... وبومبيو يصفه بـ"الاعتراف المثير"

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن "الحملة التي شنها النظام الإيراني مؤخرا من أجل رفع العقوبات تهدف إلى توفير المال لقادة النظام وليس مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد".

ونشر بومبيو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو للرئيس الإيراني، حسن روحاني يتحدث فيه عن استعادة إيران لأموال في الخارج، وعلق:"اعتراف مثير للاهتمام من روحاني بأن جهود النظام الإيراني الموحدة لرفع العقوبات ليست من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا، بل من أجل المال لقادة النظام".

وفي الفيديو ظهر روحاني في خطاب أمام عدد من المسؤولين يقول: أطلقت وزارة الخارجية حملة للتأثير على الرأي العام لتقول كلا للعقوبات، جهودنا تنصب على استعادة أموالنا من الدول الأخرى".

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 28, 2020

​وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أمس السبت، إن بلاده هي الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه فيروس كورونا ومعها فرض العقوبات الأمريكية في الوقت ذاته.

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن الحكومة الإيرانية تبذل كل جهودها لتبيين "أبعاد جرائم الأمريكيين بشأن الحظر ضد إيران ومنعهم وصول المصادر المالية والمستلزمات اللازمة لمكافحة كورونا"، معتبرة أنه "من الخطأ التصور بأن الأمريكيين سيكفون عن الحظر في حال زيادة ضحايا كورونا في إيران، وأنه مع اشتداد أزمة الفيروس في إيران ستتضاعف دوافع الأمريكيين لتشديد الحظر.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 35408 حالة بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر السبت 35 ألفا و408 شخصا، والمتوفين 2517 والمتعافين 11 ألفا و679 شخصا، مضيفا أنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3076 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 35408 حالة حتى الآن بينهم 3206 في وضع حرج".