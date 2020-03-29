ارتفاع عدد الوفيات في إيران جراء فيروس "كورونا" إلى 2640 والإصابات 38309

قالت وزارة الصحة في إيران، اليوم الأحد، إن "إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2640 وبلغ عدد المصابين 38309 أشخاص".

وقال علي رضا وهاب زاده مستشار وزير الصحة الإيراني عبر حسابه على "تويتر": "في الأربع وعشرين ساعة الماضية كانت هناك 123 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 2640، فيما أصيب 2901 ليرفع إجمالي عدد المصابين إلى 38309".

وأضاف "تعافى 12391 شخصا من الفيروس".

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق اليوم، عن تخطي مرحلة الذروة في انتشار فيروس "كورونا" في بعض المحافظات في البلاد".

وقال روحاني، "اجتمعت أمس مع بعض المتخصصين، واستنادا إلى أقوالهم فإننا قد تخطينا مرحلة الذروة في انتشار فيروس كورونا في بعض المحافظات في البلاد وبدأنا مسارا تنازليا، إلا أنه في محافظات أخرى لا يمكننا تأكيد ذلك حاليا وعلينا أن ننتظر حتى الجمعة القادمة لتحديد الوضع بدقة"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وحذر في الوقت نفسه، من أن فيروس "كورونا" قد يظل موجودا لعام أو عامين، قائلا: إنه "لا يمكن القول إن الفيروس سيزول في غضون أسبوع أو 10 أيام وهو باق في المجتمع ربما لعام آخر أو عامين".